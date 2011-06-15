За 10 років частка країн СНД у світовому ВВП зросла втричі - дослідження

Москва. За останні 10 років частка країн СНД у світовому ВВП зросла втричі.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Міжнародної організації кредиторів (WOC) Сергій ДУБНОВЕЦЬ, про це свідчать результати дослідження WOC.

«Світовий ВВП із 2000 по 2010 рік зріс майже вдвічі - з 32,2 трлн. до 62,9 трлн. дол., розвинені країни збільшили валовий продукт лише на 61%, а ось економіка країн СНД зросла в 5,5 разів - із 349 млрд. до 1,93 трлн. І прогнози МВФ по країнах СНД оптимістичні – показник може зрости ще вдвічі за наступні 6 років, тоді як ВВП у світі за цей період збільшиться лише на 44%», - сказав С.ДУБНОВЕЦЬ.

За його словами, ВВП, підрахований за паритетом купівельної спроможності (ПКС): показник на душу населення в країнах СНД у 2007 році обігнав середньосвітовий і демонструє подальше зростання.

«Розгляд показника ВВП ПКС знову свідчить на користь країн, що розвиваються, - 4,2% проти 3,1% від ВВП за поточними цінами, залишався стабільним. Очевидно, що це дуже позитивна динаміка: купівельна спроможність країн, що розвиваються, зростає. В країнах із розвиненою економікою ситуація зворотна, і частка ВВП ПКС нижча, ніж частка ВВП за поточними цінами: 52,3% проти 66% у 2010 році", - зазначив С.ДУБНОВЕЦЬ.

«У цьому дослідженні ми також розглянули такий важливий показник як ВВП ПКС на душу населення. Середній показник по світу в 2010 році становив 10,9 тис. дол. За цим показником країни з розвиненими економіками знаходяться на набагато вищому рівні – 38,1 тис. дол. А ось країни СНД у 2007 році по ВВП ПКС на душу населення «обійшли» середньосвітовий показник (у 2007 році: 10,7 тис. і 10,1 тис. дол. відповідно), і зараз у СНД він досяг 11,4 тис. дол.», - додав С.ДУБНОВЕЦЬ.

Він зазначив, що зростання обсягу інвестицій у світі за останні 5 років становило 40%. «У розвинених країнах збільшення показника сильно уповільнилося в цей період і зросло лише на 5%. Абсолютно інші цифри у країн, що розвиваються: у СНД збільшення обсягу інвестицій становило 100%», - сказав представник WOC.