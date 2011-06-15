Міжбанк: закриття торгів - 7,9885/7,9900 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 7,9865/7,9895, на 12:00 ціни підвищилися 7,9880/7,9910. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 7,9885/7,9900 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2861/63, на 12:00 ціни знизилися: 0,2857/59. На час закриття торгів ціни підвищилися: 0,2858/60. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,9375 (+0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4371/73, а на 15:00 впали: 1,4300/02. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4720/11,4795, на 12:00 ціни пішли вниз: 11,4240/11,4310. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 11,4290/11,4340.