ДПС перерахувала до місцевих бюджетів 302,8 млн. грн. від ліцензування спирту, алкоголю і тютюну

У січні-травні 2011 року Державна податкова служба України перерахувала до місцевих бюджетів 302,8 млн. грн. від ліцензування виробництва і обороту спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, від ліцензування виробництва надійшло 106,6 тис. грн. (планові показники перевиконані на 38,6%), оптової торгівлі – майже 54 млн. грн. (план недовиконано на 8,4%), роздрібної торгівлі – 248,7 млн. грн. (план перевиконано на 7,6%).

На 1 червня 2011 року діяло 194,887 тис. ліцензій. З них на виробництво спирту – 60 ліцензій, виробництво тютюнових виробів – 12, виробництво алкогольних напоїв – 200, оптову торгівлю – 533, роздрібну торгівлю – 194,082 тис. ліцензій.

До загального фонду Державного бюджету у січні-травні п.р. надійшло 305,224 млн. грн. (104,9% планових показників). У травні до загального фонду Держбюджету надійшло 60,042 млн. грн. (113,6% планових показників).