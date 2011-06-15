Більш як половина підприємців ніколи не мала проблем зі сплатою податків і звітністю – опитування

Більш як половина (53,7%) українських підприємців, які взяли участь в опитуванні Державної податкової служби України (ДПСУ), стверджує, що ніколи не мали проблем зі сплатою податків і наданням звітності.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

У 33,6% підприємців «інколи виникають окремі питання» зі сплати податків і надання звітності, а постійно мають проблеми під час виконання податкових зобов`язань 2,9% платників податків.

Переважна більшість (98,2%) підприємців схвально оцінюють роботу ДПСУ з налагодження партнерських відносин з платниками податків. Зокрема, роботу податківців з налагодження партнерства вважають дуже доброю 22,9% респондентів, доброю – 53,2%, задовільною – 22,1%. Незадовільними вважають результати діяльності ДПСУ в цьому напрямі 1,1% опитаних.

Дві третини (69%) платників податків відповіли, що послуги з вирішення податкового законодавства надаються своєчасно і на високому рівні. Кожен п`ятий (20,4%) заявляє, що якість консультацій його задовольняє. Повністю незадоволеними залишилися 0,4% опитаних.

Що стосується розгляду звернень громадян, то 68,6% підприємців заявили, що їх звернення розглядалися своєчасно і якісно. Тим часом, 25,4% не змогли відповісти, тому що ніколи не посилали письмові заяви в ДПСУ. Проте 1,5% громадян вважають, що відповіді на питання мають формальний характер і не вирішують питання по суті; 0,2% - змушені звертатися повторно або звертатися по допомогу до органів податкової служби вищого рівня.

На питання чи «Доводилося Вам в податкових органах спостерігати випадки неуважності, зволікання, грубощів, стояти в чергах?» 72,4% опитаних відповіли, що ніколи; 16,3% відзначили, що іноді з ними таке траплялося; 2% відповіли: «так, доволі часто» і 1% вибрали відповідь: «так, постійно». Не змогли відповісти 8,3% респондентів.

Серед чинників, які негативно впливають на авторитет податкової служби, найпопулярнішою відповіддю виявилася нестабільність податкового законодавства (29,4% респондентів). Також, на думку платників податків, репутації податківців шкодять часті зміни в законодавстві (16,1%), неоднозначне тлумачення норм податкового законодавства (12,4%), великі штрафні санкції (6,1%) і високі ставки податків (7,9%).

Опитування проводилося в квітні-червні 2011 року під час взяття на облік суб`єктів підприємницької діяльності, проведення семінарів, лекцій для платників податків, засідань «круглого столу» за участю підприємців, зустрічей з трудовими колективами. Податківці пропонували громадянам заповнити анкету щодо оцінки діяльності ДПСУ.

Загалом було опитано 46,619 тисяч респондентів різного віку у всіх регіонах України.