24 червня запрацює Моніторинговий центр для відстеження зловживань митників

24 червня Держмитслужба відкриє Моніторинговий центр для відстеження зловживань митників.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив голова Держмитслужби України Ігор КАЛЕТНІК на засіданні “круглого столу”, організованого Європейською бізнес-асоціацією.

За його словами, відкриття відбудеться в присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Завдання (Моніторингового центру – УНІАН) – щоденна рутинна робота з моніторингу за митним оформленням”, - сказав І.КАЛЕТНІК.

Він зазначив, що будь-який оператор ринку, у випадку, якщо вважатиме некоректними дії представників митної служби, або незаконними висунуті вимоги, зможе зателефонувати до цього центру, який швидко реагуватиме на такі звернення.