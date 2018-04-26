Азаров і Тігіпко - у кожного свої "стосунки" з МВФ?

У владі великі проблеми - таке складається враження після перетравлення заяв її представників. Мабуть, розкручування в ЗМІ публікацій про можливу швидку відставку уряду не має підстав.

Приводом ще раз підняти цю тему стало ось що. Прем`єр-міністр України Микола Азаров 14 червня заявив, що Кабмін звернувся до МВФ з проханням відкласти підвищення тарифів на газ для населення. Як відомо, за угодою з Фондом, це є однією з умов отримання чергового траншу (як і пенсійна реформа, і «свобода» НБУ, і оздоровлення Нафтогазу). При цьому Микола Янович підкреслив, що відкласти питання потрібно до впорядкування сфери ЖКГ. Останнє експерти прогнозують не на найближчу перспективу.

При цьому прем`єр сказав, що уряд зараз «наводить лад у «Нафтогазі». За його словами, скорочення дефіциту бюджету НАК дозволить більш виважено підійти до питання про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

«Може, і не йти на ці підвищення. У всякому разі, ми готові свої викладки фахівцям МВФ покласти на стіл, разом з ними розібратися. У нас є всі аргументи, щоб рішення було виваженим», - зазначив М.Азаров.

А трохи раніше прем`єр заявив, що на сьогоднішній день в України немає гострої необхідності у грошових коштах МВФ. «Коли ми сьогодні ведемо переговори з МВФ, ми виходимо з абсолютно іншої ситуації. По-перше, у нас немає ніякої потреби негайно отримувати кредити МВФ. У нас достатньо ресурсів, щоб самим розплачуватися за своїми зовнішніми зобов`язаннями. Це перше і головне», - сказав М.Азаров. Він не забув згадати, що «постійний діалог» з Фондом триває.

Якщо згадати про грядущі вибори в парламент, то стопор з непопулярними реформами, на яких наполягає МВФ, цілком зрозумілий. Але в цьому питанні думки членів Кабміну (адже команда, як демонструється для електорату, згуртована як моноліт) не збігаються. Інакше як можна прокоментувати ще одну заяву, зроблену 15 червня. Віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко зазначив, що у разі прийняття ВР до кінця поточної сесії закону про пенсійну реформу, рішення про виділення чергових траншів МВФ можна очікувати на початку серпня.

До речі, він також заявив, аби зняти сумніви у депутатів, Кабмін готовий відмовитися від обмеження максимальних пенсій для раніше призначених (за його словами, на сьогоднішній день пенсії, які перевищують встановлені проектом закону обмеження (десять прожиткових мінімумів або 7640 грн.) отримують 14 412 осіб).

При цьому він уточнив, що прибуття місії МВФ, на роботу якої знадобиться близько тижня, можливе в кінці липня, "і десь на початку серпня ми можемо мати рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду".

Схоже, прем`єр не знає, що відбувається в переговорному процесі?

І головне. С.Тігіпко нагадав, що, крім пенсійної реформи МВФ висуває вимогу ліквідувати дефіцит бюджету «Нафтогазу», а уряд не знайшов іншого принципу вирішення цієї проблеми, окрім як підвищити ціни на газ...

Отже, що ми маємо. Абсолютно протилежні заяви, причому перших осіб держави. Питання: нам потрібні гроші МВФ, чи ні? Якщо так, то реформи зрозумілі, якщо ні, то навіщо паніка...

Як зазначив президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло, «катастрофи в тому, що черговий транш МВФ не буде отриманий, я, власне, не бачу. Мені здається, що певну динаміку економіка набрала і є підстави очікувати, що Україна могла б спробувати профінансувати свої зовнішні зобов`язання з певних альтернативних джерел, наприклад, шляхом залучення інвестицій і т.д. Я не думаю, що це катастрофічно і критично, але так склалося, що якщо програму почали, то зараз бажано її виконувати, принаймні, в поточному році».

Експерт вважає, що в умовах, коли Україна уклала угоду з МВФ, а згодом вона буде скасована, даний факт буде негативним імпульсом. Наприклад, це може на певний період часу погіршити в цілому довіру до фінансової стабільності держави, відповідно, погіршити інвестиційний імідж. По-друге, цього року потрібні кошти для обслуговування зовнішнього боргу, «тому транші від МВФ були б не зайвими». По-третє, експерт вважає, що навіть якщо Україна захоче перекредитуватися шляхом випуску єврооблігацій або за рахунок інших позичальників, то в будь-якому випадку зниження рейтингу через скасування угоди з МВФ або затягування його виконання підвищить вартість цих позик.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також наголошує - для України дуже важливо зараз дружити з МВФ. Не стільки має значення сума кредиту, скільки ставлення Фонду до нашої країни. «Дійсно, існуючі золотовалютні резерви НБУ дозволяють без особливих проблем погасити цього року державні боргові зобов`язання. Уряду до кінця року потрібно віддати близько 8 млрд. дол., а при золотовалютних резервах в 38 млрд. дол. це не буде складно зробити. Але, проблема в іншому. Зарубіжні інвестори дуже уважно дивляться на взаємини МВФ і України. Як тільки вони побачать, що Фонд відмовився від траншу, вкладення в нашу економіку стануть мізерними. З початку року вони і так склали не більше 900 млн. дол. Дуже неохоче дають кредити нашим компаніям і банкам. А якщо й надають, то тільки короткострокові і дорогі. В результаті, приплив валюти в Україну незначний. І це в умовах, коли зовнішня торгівля у нас дефіцитна. За офіційною інформацією, на кінець року негативне сальдо за поточним платіжним рахунком може скласти 5 млрд. дол.

У цій ситуації виникає ризик, що НБУ для того, аби заощадити резерви потрібно буде девальвувати гривню. Тому без «дружби» з МВФ, швидше за все, восени курс буде вже 8,5 грн./дол. А якщо процес затягнеться, то регулятору доведеться ще раз звернутися до девальвації, що вкрай негативно позначиться на економіці України і, насамперед, на гаманцях українців. На сьогодні МВФ - єдина фінансова структура, яка може гарантувати стабільний курс долара в Україні».

Залишається почекати, щоб визначитися - хто в уряді ближче до істини. Якщо звернення до неї там взагалі присутнє...

Олена Бистрицька (УНІАН)