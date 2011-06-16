Янукович прогнозує наступного року зростання економіки України щонайменше на 6%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що у 2012 році зростання української економіки становитиме щонайменше 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 15 червня під час наради у Вінниці.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, наступного року вже не будуть вкладати такі кошти в інфраструктуру під Євро-2012, що дозволить посилити зростання економіки.

«Цей рік та минулий були дуже завантажені, тому що відставання було, і зараз ми ледве увійшли в графік. Тому Євро у 2012 році дасть нам трішки заробити грошенят - з Божою допомогою. І в наступному році зростання економіки пришвидшиться. Ми бачимо, і по нашому прогнозу, що це буде 6% мінімум, можете записати і перевірити. Хто грає в букмекерських конторах - можемо зіграти», - сказав президент.