Боргова криза Європи опосередковано підтримає долар - експерт

На торгах у четвер, 16 червня, підтримка євро/долар буде на рівні 1,4000, куди з високою ймовірністю пара попрямує в найближчі дні. Проте не виключений і зворотний сценарій, пара в четвер може відскочити від поточного рівня і скоректуватися на позначці 1,4270-1,4300, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, боргова криза Європи продовжить тиснути на єдину валюту і побічно надавати підтримку долару. Учасникам торгів необхідно стежити за новинним потоком щодо проблем Греції.

Фунт/долар на даний момент знаходиться нижче важливого психологічного рівня 1,6200 і на підтримці висхідного тренда з початку травня 2010 року, подолання якого направить пару до 1,6000. Будь-який негатив з Європи надасть підтримку долару, внаслідок чого пара потрапить під тиск.

Долар/франк і долар/ієна, швидше за все, знизять темп висхідного руху, оскільки вони продовжують бути валютами-притулками. Торгові рівні для франка - 0,8540-0,8600, для ієни 81,00-81,50. Не варто відкидати альтернативний сценарій, за яким пари можуть скорегувати висхідний рух останніх днів. Найближчий опір для долар/франка - 0,8480, для долар/ієни - 80,70, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.