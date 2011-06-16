ВР запропонують прийняти новий варіант "спрощенки"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає урядовий варіант змін до Податкового кодексу, що стосується спрощеної системи оподаткування, компромісним і таким, що не вимагає змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після відкриття нової ділянки автодороги в обхід селища Бабанка Черкаської області.

«Ми свій варіант, узгоджений з підприємцями, передали у Верховну Раду. Я вважаю, що цей варіант компромісний, такий, що влаштовує як уряд, так і підприємців. І я не бачу необхідності будь-що там суттєво змінювати», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, уряд пропонуватиме Верховній Раді прийняти зміни до Податкового кодексу в тому вигляді, в якому вони пропонуються Кабміном.