Експерти: нарощування негативного сальдо може призвести до девальвації гривні

11:02, 16 червня 2011
Фінанси
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Експерти вважають, що нарощування негативного сальдо може призвести до девальвації гривні.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», голова Комітету економістів України, співзасновник Центру соціально-економічних ініціатив Андрій НОВАК наголосив, що діючий уряд повторює помилки попереднього уряду у проведенні зовнішньоекономічної політики.

Він попередив про небезпеку повторення в Україні «сценарію фінансового зриву зразка 2008 року, що призвело до глибокої девальвації національної грошової одиниці - гривні».

За словами експерта, зовнішньоекономічна політика діючого уряду, як і політика попереднього Кабінету міністрів, перетворила українську економіку із експортоорієнованої на імпортозалежну.

Згідно з офіційними даними, зауважив А.НОВАК, обсяг експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-квітень 2011 року становив 20985 млн. доларів США, імпорту - 24814,2 млн. доларів. Тобто, у зовнішній торгівлі товарами за 4 місяці цього року сформовано негативне сальдо у -3,83 млрд. доларів, що удвічі більше, ніж у минулому році (сальдо -1,88 млрд. доларів) та післякризовому 2009 році (сальдо -1,94 млрд. доларів).

За його словами, гіршою ситуація була лише у 2008 році, коли попередній уряд за аналогічний період січня-квітня примудрився довести негативне сальдо торгівлі товарами до -7,38 млрд. доларів, за наступні 4 місяці збільшив його ще удвічі, чим спровокував восени глибоку девальвацію гривні, яка у декілька разів перевищила девальвацію основних європейських валют внаслідок світової фінансової кризи.

«Цьогорічна ситуація ускладнюється сформованим величезним державним боргом і дуже високими темпами реальної інфляції, чого не було у кризовому 2008 році», - наголосив А.НОВАК.

Центр соціально-економічних ініціатив вважає за необхідне звернути увагу уряду і Президента України на необхідність виправлення негативного зовнішньоекономічного дисбалансу та попередити про негативні наслідки девальвації національної грошової одиниці, які матимуть ознаки ланцюгової реакції.

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