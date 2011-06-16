Міжбанк: відкриття торгів - 7,9880/7,9910 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9880/7,9910 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2833/35, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,2830/11,2905. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4122/24 (середа — 1,4371/73).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9890.