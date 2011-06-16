ВР має намір внести зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 393 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до окремих норм Бюджетного кодексу, зокрема, щодо розширення переліку міст, що можуть здійснювати місцеві зовнішні запозичення, упорядкування положень щодо надання державних і місцевих гарантій з посиленням контролю Уряду за умовами і порядком надання місцевих гарантій, уточнення граничної величини місцевого і гарантованого місцевого боргу. Також передбачається внести зміни щодо упорядкування складових бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом включення до його доходів податку на нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, віднесення до його витрат платежів з виконання зобов’язань за місцевими гарантіями та надання кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на органи місцевого самоврядування.

Окрім того, пропонується наблизити з 1 січня 2013 року до 1 січня 2012 року набрання чинності норм статті 40 Закону "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо надходження до місцевих бюджетів коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із спрямуванням на створення і розвиток зазначеної інфраструктури.

Також планується передбачити субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок 14,6% доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування дорожніх робіт) з визначенням прозорого механізму її розподілу між місцевими бюджетами та порядку перерахування.

Планується перейменувати Державне казначейство в Державну казначейську службу (з уточненням окремих повноважень), Державну контрольно-ревізійну службу в Державну фінансову інспекцію.