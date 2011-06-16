ВР ухвалила в першому читанні зміни щодо спрощеної системи оподаткування

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 258 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Проект закону передбачає скасування обмеження віднесення на витрати платника податку на прибуток витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку; подання платниками податку на прибуток переліку доходів і витрат у розрізі контрагентів, які є платниками єдиного податку; встановлення обов’язку реєстрації платником ПДВ у разі надання послуг платникам ПДВ.

Крім того, законопроект передбачає визначення положень щодо оподаткування доходів фізичних осіб, які здійснюють несистематичний продаж товарів, у вигляді короткотермінового свідоцтва; збільшення обсягів річного доходу та їх прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати.

Також передбачено прив’язку ставок єдиного податку для фізичних осіб до розміру мінімальної заробітної плати: для доходів до 150 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 10% мінімальної заробітної плати, для доходів до 1000 мінімальних заробітних плат максимальна ставка 20% мінімальної заробітної плати, для фізичних осіб з обсягом доходу до 2000 мінімальних заробітних плат встановлення відсоткової ставки податку (3% від доходу за умови сплати ПДВ, 5% від доходу – без сплати ПДВ).

Крім того, планується скасування 50-відсоткової надбавки, що застосовується до фіксованих ставок податку за кожного найманого працівника фізичної особи; обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування для окремих видів господарської діяльності (високорентабельних, доходи від яких є пасивними або, які за своєю суттю не потребують державної підтримки у вигляді сплати єдиного податку); виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів з метою сприяння раціональному використанню природних ресурсів.

Також передбачено повернення фізичним особам – платникам єдиного податку права реєструватись платниками ПДВ; ведення книги обліку лише доходів, ведення спрощеного обліку доходів та витрат платниками єдиного податку, зареєстрованих платниками ПДВ; ведення юридичними особами спрощеного бухгалтерського обліку доходів та витрат за методикою, визначеною Міністерством фінансів; встановлення річного звітного періоду для фізичних осіб з обсягом доходу до 150 розмірів мінімальної заробітної плати, для інших платників – збереження подання квартальної звітності; визначення підстав для анулювання свідоцтва платника єдиного податку; встановлення фінансової відповідальності за порушення умов застосування спрощеної системи оподаткування.