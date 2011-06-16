Україна розраховує на збільшення товарообігу з СНД на 35% після підписання угоди про ЗВТ – Мунтіян

Санкт-Петербург. Україна розраховує на збільшення товарообігу з країнами СНД на 35% після підписання угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об’єднаннями Валерій МУНТІЯН в рамках Петербурзького економічного форуму.

“Від такої інтеграції – України з СНД – в нас збільшиться товарообіг на 35%”, - сказав В.МУНТІЯН.

Водночас він наголосив, що говорити про перевагу ЗВТ з Євросоюзом дуже важко, адже “нам ще, навіть, квоти не визначили”.

Він зауважив, що зараз в ЄС дуже складна економічна ситуація, високе безробіття, а 7 країн на порозі дефолту.

Він також зауважив, що Україна розраховує, що у результаті переговорів Митний союз Росії, Бєларусі та Казахстану не введе захисні бар’єри для української продукції.

За його словами, уряд України розраховує вирішити це питання через підписання угоди про ЗВТ країн СНД.

В.МУНТІЯН додав, що 28 червня в Москві буде засідання економічної ради СНД, де можу бути ухвалено новий договір про зону вільної торгівлі з СНД. Якщо цей документ не вдасться ухвалити на Економічній раді СНД, то це питання буде винесено на засідання голів урядів СНД у Санкт-Петербурзі у жовтні, сказав він.

“Ми розраховуємо в рамках договору про зону вільної торгівлі врегулювати всі питання з постачанням товарів на ринки Митного союзу”, - наголосив В.МУНТІЯН.

За його словами, зараз розглядаються різні варіанти співпраці з Митним союзом.

“Якщо вони підуть на те, чим пужає В.ПУТІН, для нас будуть дуже нехороші наслідки”, - сказав він.