Міжбанк: закриття торгів - 7,9890/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9880/7,9910, до 12:00 звузився спред 7,9895/7,9905. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9890/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2833/0,2835, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2834/0,2836. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2830/0,2832. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2227 (+0,2582).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4075/1,4200. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2830/11,2905, до 12:00 ціни встановилися на рівні 11,2990/11,3045. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли мінімуму 11,2635/11,2695.