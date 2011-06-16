Ярошенко відбув до Вашингтона для проведення консультацій з МВФ

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО відбув до Вашингтона для проведення консультацій з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

Під час консультацій, відзначив В.ЛУК’ЯНЕНКО, міністр фінансів України детально повідомить про зміни бюджету, які днями затвердила Верховна Рада, зокрема, за рахунок чого скорочено дефіцит бюджету.

Також Ф.ЯРОШЕНКО детально роз`яснить ситуацію про підготовку пенсійної реформи в Україні.