Мунтіян: Україна має зачекати зі створенням зони вільної торгівлі з ЄС

Санкт-Петербург. Україна має зачекати зі створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, державами СНД та іншими регіональними об`єднаннями Валерій МУНТІЯН.

«Україні не треба відмовлятися від зони вільної торгівлі з ЄС, але не треба поспішати. Все треба прораховувати, тому що там дуже погані часи», - сказав В.МУНТІЯН.

«Якщо людина хвора, то не треба заходити в приміщення, де вона перебуває. Якщо ми потрапимо під них (ЄС), нас просто задавлять», - сказав він.

За словами В.МУНТІЯНА, зараз економіка Євросоюзу через ситуацію у ряді країн «тоне і хапає всіх сусідів за шию, щоб врятуватися».

«Переговори про зону вільної торгівлі вести треба, але не треба вступати, поки ми не вирівняємо позиції», - вважає він.

На думку В.МУНТІЯНА, на даному етапі зона вільної торгівлі з Євросоюзом загрожує знищенням української авіації, яка не витримає конкуренції з Німеччиною, Францією та Італією, а також ряду інших галузей промисловості.

Він вважає, що Україна одержить більше преференцій, якщо спочатку вступить до Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану, а після буде створена ЗВТ з Євросоюзом.

«Тоді ми вступимо в зону вільної торгівлі з ЄС не як периферія, а як центр сили з країнами Митного союзу», - сказав В.МУНТІЯН.

Він зазначив, що Митний союз дасть «великий плюс» для розвитку 37 основних галузей економіки України.