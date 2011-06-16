Королевська вимагає вилучити схеми ухилення від податків з урядового законопроекту

Урядовий законопроект про спрощену систему не виправляє фундаментальних помилок Податкового кодексу. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу у Верховній Раді, коментуючи ухвалення в першому читанні проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України і до деяких інших законодавчих актів України (про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва №8521).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, «ми проти філософії, закладеної в цей законопроект, оскільки він не виправляє фундаментальних помилок Податкового кодексу. Тому ми наполягатимемо на тому, щоб були враховані наші принципові вимоги до другого читання законопроекту. Від того, які зміни внесе парламент у податкове законодавство, залежить майбутнє всієї економіки нашої країни і добробут наших співгромадян».

На думку голови Комітету ВР, у законопроекті про спрощену систему оподаткування, який представив Кабінет міністрів, залишився неврахованим ряд принципових норм, на яких наполягає підприємницьке співтовариство. «Зокрема, в цьому документі абсолютно неприйнятні пропозиції, що дозволяють великим компаніям оптимізувати оподаткування за допомогою спрощеної системи. Одна з найважливіших наших вимог до законопроекту Кабміну - вилучити закладені в ньому схеми ухилення від сплати податків і мінімізації податкових зобов`язань, встановити оптимальний перелік видів діяльності, що не підпадають під спрощену систему. Якщо цей закон набуде чинності в нинішньому вигляді, він стане черговою профанацією реформ у податковій сфері», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, в листопаді минулого року спроби скасування спрощеної системи викликали масові протести людей, які вилилися в Податковий майдан. В результаті, Президент України ветував Податковий кодекс, а після його було прийнято за умови, що уряд розробить нові умови роботи спрощеної системи. Лише за півроку уряд вніс свій законопроект. За цей час представники громадських і профспілкових організацій, що об`єдналися навколо акції «Вперед», написали свій варіант поправок, який в пакеті «Народна реформа» було внесено народним депутатом Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.

14 червня в Києві Координаційна рада Всеукраїнської цивільної акції «Вперед», яка представляє більш як 200 громадських організацій і профспілок, прийняла заяву, в якій наполягає на ряді принципових позицій з приводу спрощеної системи оподаткування. Серед них: відмінити прив`язку ставок єдиного податку і обсягу виручки до мінімальної зарплати, визначити граничні обсяги доходів і ставки податку в абсолютних числах, збільшити обсяг дозволеної виручки, відмінити обов`язкову реєстрацію платником ПДВ для підприємців, бажаючих працювати з юридичними особами. Також підприємці вимагають: скасувати обтяжливу звітність (у розрізі контрагентів), встановити максимально просту форму книги обліку доходів і закріпити її в законі, скасувати штрафні санкції у вигляді анулювання свідоцтва, як дуже жорстке покарання, яке спричинить зростання корупційних поборів, продовжити мораторій на контрольні перевірки до кінця 2011 року, скоротити удвічі ставки єдиного соціального внеску для підприємців, а також зробити його сплату добровільною для всіх підприємців.