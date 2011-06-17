Міжбанк: відкриття - 7,9880/7,9905 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9880/7,9905 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2832/0,2834, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,2955/11,3035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,4142/1,4144 (четвер - 1,4122/1,4124).

У четвер, 16 червня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,9890.