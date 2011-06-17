Уряд розписав критерії, за якими оцінюється ризик від бізнесу

Кабінет міністрів України вніс зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від ведення господарської діяльності і визначається періодичність вжиття планових заходів, пов`язаних з держнаглядом у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності.

Це передбачено урядовою постановою від 15 червня 2011 року № 636, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, до переліку критеріїв було внесено такі зміни: до суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику тепер належать ті, які не надали вчасно до Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань передбачені законом звіти і дані, а також ті, які подали до фонду або Пенсійного фонду відомості про зміну основного виду діяльності, що призвело до зниження класу професійного ризику виробництва.

Нагадаємо, до суб`єктів з високим рівнем ризику також належать підприємства, що здійснюють діяльність, про яку не поінформований фонд і ПФУ, підприємства, що допустили підвищення травматизму не менше як на 10% порівняно з середнім показником для галузі, а також ті, які не ведуть облік і не проводять розслідування нещасних випадків на виробництві.

Крім того, уряд вніс зміни до критеріїв оцінки ризику суб`єктів господарювання з середнім ступенем ризику. Зокрема, тепер до них належать підприємства, які надають два і більше разів протягом звітного періоду відомості про зміну виду діяльності, зокрема основного.

Нагадаємо, до середнього ступеня ризику належать також підприємства, які мають тенденцію до збільшення кількості випадків виробничого травматизму і професійних захворювань.

Планові заходи з дотримання подачі підприємствами звітності і дотримання законодавства про охорону праці даною постановою не змінюються: підприємства з високим ступенем ризику перевіряються не частіше, ніж один раз на рік, з середньою – не частіше, ніж один раз на два роки і з незначною – не частіше, ніж один раз на п`ять років.