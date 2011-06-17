Законопроект про санаційний банк депутати прийняли за основу

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону “Про санаційний банк”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 258 народних депутатів з 359, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону “Про санаційний банк” розроблено з метою врегулювання проблемних питань, пов`язаних із фінансовим оздоровленням банківської системи та у зв’язку з необхідністю створення правових передумов для здійснення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку та, як наслідок, захисту прав і законних інтересів вкладників банків.

Законопроект визначає правовий статус, функції та повноваження санаційного банку. Встановлено, що санаційний банк є банком зі спеціальним статусом, який створюється за рішенням Правління Національного банку України у формі приватного акціонерного товариства. Формування статутного капіталу санаційного банку здійснюватиметься за рахунок доходів Національного банку України та цінних паперів емітентом, яких є Нацбанк України .

Основною функцією санаційного банку визначено роботу з проблемними активами діючих банків, у тому числі тих, у яких призначено тимчасову адміністрацію, а також банків, які перебувають у стадії ліквідації.

При цьому, з метою виконання своїх функцій, санаційний банк набуватиме у власність проблемні активи та/або зобов`язання банків, набуваючи прав нового власника, боржника чи кредитора; отримуватиме виконання зобов`язань за придбаними активами; відчужуватиме придбані активи та/або зобов`язання; проводитиме аукціони з продажу активів. Органами управління санаційного банку визначено наглядову раду і правління, а органом контролю - ревізійну комісію.

Національний банк України здійснюватиме нагляд за діяльністю санаційного банку шляхом аналізу його інформації та звітності, а також шляхом проведення перевірок його діяльності. Крім того, Національному банку надається право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звітності встановлювати спеціальні вимоги щодо діяльності санаційного банку.

Санаційний банк може бути ліквідовано виключно на підставі рішення Правління Національного банку України.