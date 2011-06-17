Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає нормальним рівень інфляції 1,5-2% на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході наради з представниками регіонів України і органів місцевого самоврядування Луганської області щодо забезпечення населення якісною питною водою в Красному Лучі (Луганська обл.).

«На першому місці для нас дуже важлива стабільність - цінова й тарифна. Маються на увазі показники інфляції. Україна так за всі 20 років незалежності й не може вийти на нормальні показники інфляції. А які нормальні показники інфляції? Ну, 1,5% на рік, 2% на рік», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що якщо Україна вийде на такий рівень інфляції, то банківські ставки за кредитами становитимуть 3-4%, що підвищить рентабельність підприємств, які беруть кредити.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в травні ц.р. порівняно з квітнем ц.р. становив 0,8%, з початку року – 5,5%.

Показник інфляції в травні 2011 року порівняно з травнем 2010 року – 11%, у січні-травні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 8,7%.

Інфляція в Україні в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.