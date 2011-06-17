Різниця в тарифах між регіонами не повинна перевищувати 10-15% - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що різниця в тарифах між регіонами не повинна перевищувати 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з представниками регіонів України і представниками органів місцевого самоврядування Луганської області щодо забезпечення населення якісною питною водою в Красному Лучі (Луганська обл.).

«Президент поставив завдання перед нами - провести аналіз тарифної політики, розробити єдині підходи з тим, щоб тарифи відрізнялися не більше ніж на 10-15%», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ця робота зараз урядом проводиться.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає необхідність реформування житлово-комунального господарства, приведення його до вимог часу.

«Потрібна державна система, державний регулятор, який працюватиме в цьому напрямку, й економіка в житлово-комунальному господарстві повинна працювати на надання якісних послуг, мотивацію працівників житлово-комунального господарства надавати якісні послуги, а люди мають право їх отримувати. А держава все це створити – таким шляхом ми йтимемо. Прийшов час, і ці завали нам потрібно розгребти, і ці питання потрібно вирішувати», - сказав Президент 15 червня на брифінгу у Вінниці.

В.ЯНУКОВІЧ переконаний, що в Україні повинен бути єдиний тариф на воду. «Не може бути такого, щоб у одному регіоні ціна втричі була вища, ніж в іншому регіоні, оскільки люди отримують заробітну плату однакову й вони платять за електроенергію, за газ єдиний тариф, а чим відрізняється вода? Нічим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказав, що зараз йдеться про те, щоб на державному рівні створити систему, яка б відповідала вимогам часу. «Тому загалом житлово-комунальне господарство потрібно реформувати, і сьогодні стоїть таке завдання. І в це потрібно вкладати кошти і використовувати найсучасніші технології, які існують у світі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.