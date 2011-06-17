Президент ветував закон про зміни до закону про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скористався правому вето стосовно Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" (№7532), який був прийнятий 17 травня 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Разом із цим, В.ЯНУКОВИЧ подав до парламенту свої пропозиції до документа.

Зокрема, Президент вважає, що запропоновані зміни істотно обмежують сферу застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 травня прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Після цього представники Світового банку і Єврокомісії висловили зауваження до документа.

1 червня під час візиту до Брюсселя перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує допрацювати закон про держзакупівлі, прийнятий 17 травня, з експертами СБ.