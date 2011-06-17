Міжбанк: закриття торгів - 7,9920/7,9945 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9880/7,9905, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9905/7,9920. На час закриття торгів цінові рівні досягли таких значень: 7,9920/7,9945 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2832/34, на 12:00 ціни підвищилися 0,2835/37. На час закриття торгів - досягли рівня 0,2841/43. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,0556 (-0,1671).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4142/44, а на 15:00 виросли до 1,4284/86. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2955/11,3035, на 12:00 ціни пішли вгору: 11,3180/11,3265. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли поточного максимуму 11,4010/11,4095.