Борг платників податків скоротився на 539,6 млн. грн. – до 15,5 млрд. грн. - ДПСУ

Борг платників податків перед бюджетом скоротився в 2011 році на 539,6 млн. грн. - до близько 15,5 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це під час брифінгу в Одесі повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, темпи погашення боргу значно перевищують накопичення заборгованості. З початку цього року надходження в рахунок погашення боргів зросли на 32,3%, або на 454,8 млн. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що тенденція до скорочення податкового боргу спостерігалася ще протягом минулого року. У 2010 р. на погашення заборгованості платники перерахували 3,9 млрд. грн.

«За ініціативи податкової служби було порушено понад 4 тис. справ про банкрутство, сума боргу за якими склала 2,8 млрд. грн. Від підприємств-банкрутів до бюджету вже надійшло 839 млн. грн.», - повідомив він.

За його словами, на 564,5 млн. грн. скоротилася заборгованість з рентної плати за газ, збору за забруднення навколишнього середовища, рентної плати за газовий конденсат українського видобутку.