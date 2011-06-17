Азаров планує з 2012 року перейти на середньострокове бюджетне планування

17:56, 17 червня 2011
Фінанси
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ планує з 2012 року перейти на середньострокове бюджетне планування на 2-3 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні в Луганській області.

При цьому прем`єр відзначив, що перехід на середньострокове планування можливий після змін Бюджетного кодексу.

"У нас є ідея ввести середньострокове бюджетне планування на 2-3 роки під серйозні важливі програми. Я думаю, що ми таким шляхом підемо цього року, якщо зможемо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, які дозволять робити середньострокові бюджети, і вперше спробуємо подати бюджет на 2012 рік і окремо програми субвенцій капітельних вкладень на 2012-2013 рік", - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що згідно з Конституцією Кабінет міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року має представляти до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік.

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