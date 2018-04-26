Депутати не можуть без "кіпрського офшору"?

Народні обранці не можуть жити без «кіпрського офшору». Бо як ще можна прокоментувати їхню поведінку - Верховна Рада не те що відхилила, а відмовилася розглядати проект закону про денонсацію угоди з Кіпром для уникнення подвійного оподаткування. «За» включення документа до порядку денного проголосували лише 108 парламентаріїв з 383, зареєстрованих у залі. Від Партії регіонів - 1 депутат, БЮТ - 66, НУНС - 37, комуністів - 0, «Реформи заради майбутнього» - 1, Народної партії - 0, позафракційних - 3.

Особливо відзначилася, як бачимо, партія влади. Напевно, для неї пішли в небуття обіцянки підприємницькому майдану анулювати «кіпрську гавань». Та й навіщо потрібно було обіцяти, якщо в усі часи розмови про «Зелений острів» (причому на сьогодні згідно зі сленгом у прямому сенсі) так і закінчувалися розмовами. Денонсація угоди - давня історія, вона почалася в часи прем`єрства Юрія Єханурова, продовжилася, коли біля керма стояла команда Юлії Тимошенко, і зараз ніхто стоп не включає. У минулі часи сьогоднішні верхи заблокували втілення в життя антиофшорних ідей. Зате зараз, дорікаючи попередникам у неспроможності вирішити проблему, заявляли, що виконають всі «від а до я». До реакції електорату на звід податкового законодавства Кабмін був готовий, його сценарій мав на увазі «поступки». Мабуть, саме тому і «погодився» перекрити канал витікання мільярдних коштів з України. Потім, пояснюючи, з яких причин все відкладається, віце-прем`єр-міністр Сергій Тігіпко заявив, що денонсувати угоду потрібно, але коли - «чисто політичне рішення».

Цікаво, чи отримали по шапці ті люди, яким ще в грудні 2010-го С. Тігіпко доручив у тижневий термін (!) підготувати документи, необхідні для денонсації угоди з Кіпром. Саме їх він потім звинуватив у ситуації, що склалася...

Що ж до політики, яка обтяжує офшорне питання, то прем`єр-міністр Микола Азаров заявляв, що Україна не буде в односторонньому порядку денонсувати угоду. «Відносини з європейською країною, членом Євросоюзу повинні бути європейські. А це означає, що ми зараз прискоримо наші переговори, будемо шукати взаємоприйнятний вихід, і ми цей вихід знайдемо. Ми не збираємося ні з Кіпром, ні з будь-якою іншою країною розмовляти мовою погроз, ультиматумів. Це не в нашому дусі, і не в нашому стилі... Йти шляхом якихось односторонніх дій наш уряд не буде, хто б там що не говорив», - пояснив М.Азаров.

А поки влада «загартовує дух», Кіпр перетворюється на найбільшого інвестора в українську економіку: з острова прийшло до України більше 8,5 млрд. доларів. А з України на Кіпр, за даними офіційної статистики, лише прямих інвестицій 6,3 млрд. доларів. І, як розумієте, всі ці інвестиції - кошти українських підприємств, які на нинішній манер «мінімізують оподаткування».

Стосунки України з Кіпром дійсно специфічні. Угоду про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна уклали між Кіпром і СРСР 29 жовтня 1982 року. Згідно з документом, від оподаткування звільняються будь-які доходи, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків щодо фізичних осіб та доходів постійних представництв. Зрозуміло, що для великого бізнесу це - можливість практично відкрито, без будь-якого оподаткування виводити за кордон величезні суми коштів і занижувати податкові зобов`язання. Уявляєте з урахуванням підприємливості наших бізнесменів реальні масштаби виведення коштів з України, якщо такі схеми стосуються не тільки Кіпру. В українському списку офшорних зон таких 37, в усьому світі - близько 50. Причому офшор - міжнародний засіб економічного співробітництва, а не як у нашій країні - спосіб приховати "зароблене".

*** Згідно з розпорядженням уряду України «Про перелік офшорних зон» (N 77-р від 24.02.2003 р.) внесено зміни до порядку роботи з такими зонами. Цим документом затверджено новий і визнаний недійсним старий список (введений Кабінетом міністрів 14 лютого 2002 року розпорядженнями N 53-р і 156-р (29.03.2002 року) офшорних зон. У переліку знаходяться такі офшорні зони (всього 37): Британські залежні території ( Острів Джерсі, Острів Гернсі, Острів Олдерні, Острів Мен,); Центральна Америка (Беліз, Панама); Близький Схід (Бахрейн); Карибський регіон (Аруба, Ангілья, Антигуа і Багамські Острови, Барбуда, Бермудські острови, Барбадос, Британські острови і Віргінські острови (США), Гренада, Монтсеррат, Кайманові острови, Антильські острови та Нідерландські, Пуерто-Рико, Гренадіни-Сент-Вінсент, Сент-Кітс, Сент-Люсія, Невіс, Співдружність Домініки, Кайкос і Теркс); Європа (Монако, Андорра, Гібралтар); Тихоокеанський регіон (Науру, Вануату, Ніуе, Маршальські острови, Самоа, Острови Кука,); Африка (Сейшельські і Острови Ліберія); Південна Азія (Мальдівська Республіка). Порівняно зі скасованим переліком, до нового внесені Острови Пуерто-Рико, Кайманові острови, Бермудські острови. А Кіпр з переліку виключено (розпорядженням Кабінету Міністрів N 44-р від 1 лютого 2006 року).

У народі офшор, що походить від англійського «off shore» - «поза межами», асоціюється, в першу чергу, з напівкримінальним бізнесом. І підштовхують до цього скандали державного масштабу, в яких фігурують компанії, назви яких закінчуються на Limited або Ltd. Саме такі «закінчення» є умовою Кіпру для реєстрації фірми на острові. Насправді з 2004 року, коли Кіпр став членом Євросоюзу, його законодавство максимально наближене до норм ЄС і острів виведений з міжнародного списку офшорних зон. І якщо так, то чи відбудеться взагалі денонсація договору?

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь вважає, що «це все-таки відбудеться, причому в найближчі 10 років, враховуючи, що одній зі сторін (Україні - авт.) потрібно буде знайти нові джерела поповнення бюджету, тому що проблеми з цим є і вони не скоро вирішаться».

Щодо найближчої перспективи, то експерт зазначив: «Прийняття відповідного рішення в найближчі 1-2 роки можливе тільки у разі різкого погіршення економічної ситуації в країні і гострої потреби держбюджету в додатковому ресурсі».

Іншими словами, не так вже в Україні погано з фінансами, щоб розривати «офшорну угоду».

На думку Олександра Охріменка, президента Українського аналітичного центру, на поточний момент розірвання договору з Кіпром може радикально вплинути на економіку нашої країни. Угода про уникнення подвійного оподаткування було укладено давно, може, тому вона дуже "зручна".

Як відзначає експерт, «для світової торгівлі і в цілому для міжнародних інвестицій офшори необхідні, вони є обов`язковою умовою для великих компаній, які мають ділові зв`язки з великою кількість партнерів у різних країнах. Працювати в рамках відмінних систем оподаткування по-іншому неможливо. Україна велику частину товарів продає або купує через офшори, не кажучи вже про інвестиції і кредити. Тому в даній ситуації, швидше за все, не варто вважати «кіпрський офшор» відвертим злом. У будь-якому випадку, якщо Кіпр перестане бути офшором для України, бізнесу доведеться шукати нову «гавань». Це потребує додаткових витрат, а головне - може ускладнити процес зовнішньої торгівлі і суттєво погіршити ситуацію з інвестуванням у країну».

Таким чином, офшор - обов`язковий засіб існування світової економіки. Грошові потоки просто потрібно жорстко контролювати, як і карати за порушення дисципліни. І влада, і парламентарії це прекрасно знають. Виходить, всі їхні заяви про денонсацію - відверте загравання з електоратом. А нагляд і каральні заходи - так хто ж буде сам себе карати...

Нана Чорна (УНІАН)