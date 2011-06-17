Податківці відзначають зростання задекларованих доходів українців на 3,2 млрд. грн.

У 2011 році декларації про доходи подали 607,7 тис. осіб, що на 61,1 тис. більше, ніж у 2010 році (546,6 тис.), і розмір задекларованих доходів становив 21 млрд. грн., що на 3,2 млрд. грн. більше, ніж у 2010 році (17,8 млрд. грн.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО повідомив під час брифінгу в Одесі.

За його словами, на сьогодні податкова служба обробила більш як 70% поданих декларацій.

«Поточні результати опрацювання наданих відомостей свідчить, що найчастіше додаткові доходи громадяни одержують від продажу і оренди майна, зокрема – нерухомості. Також значна частина доходів припадає на міжнародні операції з цінними паперами. Багато декларацій стосуються одержаного спадку чи подарунків», - повідомив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, зі всіх декларантів лише 183 чол. подали документи про доходи для отримання податкового кредиту (на 4,4% менше, ніж у 2010 році).

В цілому за результатами декларування на даний момент нараховано до сплати 468,7 млн. грн. податків, до повернення - 117,9 млн. грн.