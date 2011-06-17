ДПСУ обіцяє до кінця року максимально перевести відшкодування ПДВ в автоматичний режим

Голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО упевнений, що до кінця року ДПС зможе максимально перевести відшкодування ПДВ в автоматичний режим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, про це він заявив під час брифінгу в Одесі.

В.ЗАХАРЧЕНКО відзначив, що на сьогодні в режимі автоматичного відшкодування сплачується 73% усіх відшкодувань ПДВ.

«Процес автоматичного відшкодування податку на додану вартість стає більш динамічним. Кількість платників, які одержали право на автоматичне відшкодування, збільшилася в 5 разів», - наголосив голова ДПСУ.

Він нагадав, що у січні цього року одразу після впровадження автоматичного відшкодування право на це одержали лише 24 платники. Їм бути відшкодовано 457 млн. грн.

Вже за деклараціями за квітень, поданих в травні, таких підприємств стало 122, а загальна сума автоматично компенсованого ПДВ досягла 2,2 млрд. грн.

На сьогодні одержувачі автоматичного відшкодування представляють 25 з 27 регіонів України. Це підприємства гірничо-металургійного комплексу, машинобудування, суднобудування, електротехнічної, легкої і хімічної промисловості, будівництва, сільського господарства і торгівлі, зернотрейдери.

«Щоб зняти проблеми з відшкодуванням ПДВ, за останні два місяці ми підвищили відшкодування податку на 1,2 млрд. грн. Замість запланованих 3,2 млрд. грн. бути відшкодовано 4,4 млрд. грн.», – відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Нагадаємо, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і розпочалося з березня 2011 року.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ. Сума заявленого до відшкодування податку становила 496,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, розмір відшкодування ПДВ за реальним експортом у 2011 році, за попередніми розрахунками уряду, становитиме приблизно 37 млрд. грн.