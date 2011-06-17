Президент обіцяє: вже цього року 95% ПДВ відшкодовуватиметься в автоматичному режимі

Братислава. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що вже цього року 95% ПДВ буде відшкодовуватись в автоматичному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на Українсько-Словацькому бізнес-форумі у Братиславі.

За словами Президента, на сьогодні вже 70% ПДВ відшкодовується в автоматичному режимі.

«Із місяця в місяць зростає сума відшкодування. Почали ми з 300 мільйонів, зараз ми вже вийшли за 1 мільярд 200 млн. грн., і це за 4 місяці», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Висловлюючи переконання, що в цьому році цей показник сягне 95%, Президент зауважив, що залишиться лише 5% тих платників податків, по яких потрібні будуть додаткові перевірки.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і розпочалося з березня 2011 року.

За інформацією прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, розмір відшкодування ПДВ за реальним експортом у 2011 році, за попередніми розрахунками уряду, становитиме приблизно 37 млрд. грн.