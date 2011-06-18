Для України посилився ризик закриття ринків запозичень

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА наполягає на невідкладному запрошенні місії Міжнародного валютного фонду в Україну.

Про це йдеться у листі І.АКІМОВОЇ на ім`я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Існує необхідність невідкладного запрошення місії МВФ в Україну для її роботи у першій половині червня з тим, щоб забезпечити розгляд Радою Директорів щорічних консультацій з Україною разом із переглядом програми "стенд-бай" наприкінці липня цього року", - пише І.АКІМОВА.

Перший заступник глави Адміністрації уточнює, що 6 липня Рада директорів МВФ планує окремий розгляд щорічних консультацій між Україною та МВФ разом з аналізом виконання програми співпраці, яка здійснювалася у 2008 році. "Проведення щорічних консультацій без перегляду програми "стенд-бай" означатиме її припинення", - попереджає вона.

І.АКІМОВА також інформує В.ЯНУКОВИЧА про те, що МВФ не сприймає аргументи української сторони стосовно можливості дотримання узгоджених показників дефіцитності НАК "Нафтогаз України" без збільшення цін на газ для населення та тарифів на теплопостачання з огляду на відсутність офіційного підтвердження щодо можливих сталих змін у цінах імпортованого газу.

"З часу роботи у лютому останньої місії ризики для нашої держави змінилися. На сьогодні ключовим з таких ризиків є ймовірність раптового закриття ринків запозичень та різкого погіршення стану фінансових ринків", - наголошує перший заступник глави Адміністрації Президента.

І.АКІМОВА пояснює, що ризик закриття ринків запозичень посилився у зв`язку із недовірою фінансових ринків до результативності існуючих антикризових програм у Греції, Португалії та Ірландії. "Відповідно, у випадку песимістичного варіанту розвитку подій, МВФ необхідно буде спрямувати значні обсяги ресурсів на підтримку заходів зі стабілізації ситуації в цих країнах. Розвиток цих світових тенденцій та припинення співпраці з МВФ може спровокувати в Україні розвиток ситуації подібно до сценарію другої половини 2008 року", - наголошує вона.

Перший заступник глави Адміністрації Президента рекомендує В.ЯНУКОВИЧУ "провести розмову з прем`єр-міністром України та головою Національного банку України щодо вжиття заходів для запрошення та забезпечення роботи місії МВФ в Києві у першій половині червня поточного року та виконання необхідних для цього умов".

Як виходить з документа, В.ЯНУКОВИЧ направив лист І.АКІМОВОЇ главі уряду Миколі АЗАРОВУ та голові НБУ Сергію АРБУЗОВУ з резолюцією: "Прошу невідкладно вжити відповідних заходів. Доповісти особисто".

Лист І.АКІМОВОЇ датовано 6 червня 2011 року. В цей же день В.ЯНУКОВИЧ направив документ в Кабінет міністрів та Національний банк України.