Азаров запевняє - до кінця року ПДВ буде відшкодовуватись автоматично

До кінця року податок на додану вартість має відшкодовуватись автоматично. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, на цьому наголосив прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з віце-президентом Світового банку Філіпом Ле ОУРУ та представником Світового банку в Україні Мартіном РАЙЗЕРОМ.

Як зазначив прем’єр-міністр, останнім часом в Україні зроблено дуже багато для послаблення податкового тиску, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, дерегуляції економічної діяльності. Зокрема, М.АЗАРОВ наголосив на тому, що було прийнято ряд законодавчих актів, які урегульовують хронічні проблеми оподаткування.

«Відшкодування ПДВ – біда останніх п‘ятнадцяти років. І лише поточного року вперше 70 відсотків цього податку відшкодовано автоматично», - зазначив М.АЗАРОВ, додавши, що до кінця року «ця проблема взаємовідносин бізнесу та влади відпаде» - ПДВ має відшкодовуватись повністю автоматично.

Водночас прем’єр наголосив на важливості вчасного прийняття бюджету на наступний рік, щоб ритмічно і послідовно продовжити фінансування життєво необхідних програм і підтримати темп перетворень у державі.