МВФ підтримує продовження активної співпраці з Україною - Ярошенко

Міжнародний валютний фонд підтримує продовження активної роботи з Україною за програмою співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, - такий результат консультацій з МВФ, проведених 17 квітня делегацією України у складі міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА та міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА.

За даними прес-служби КМУ, члени українського уряду зустрілись з виконуючим обов’язки Керуючого директора Міжнародного валютного фонду Джоном ЛІПСКІ в штаб-квартирі МФВ у Вашингтоні.

У ході переговорів сторони обговорили стан української економіки. Зокрема, Д.ЛІПСКІ наголосив на важливості проведення державних реформ в Україні з метою досягнення цілей в рамках програми співробітництва з МВФ, врегулювання нових викликів та створення надійного фундаменту для сталого економічного зростання.

Керівник МВФ відзначив позитивний характер дискусії щодо виконання урядом України взятих на себе зобов’язань.

В свою чергу, міністр фінансів Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що керівництво Міжнародного валютного фонду підтримує продовження активної роботи в рамках програми співробітництва з Україною.

«Ми знайшли порозуміння та підтримку з боку МВФ і, головне, зафіксували, що наша програма діє», - підкреслив Ф.ЯРОШЕНКО.

Зокрема, він повідомив, що керівництво МВФ безперечно позитивно оцінило прийняття в першому читанні закону про пенсійну реформу.

Водночас у повідомленні для преси за підсумками консультацій від імені виконуючого обов’язки директора-розпорядника Фонду Д.ЛІПСКІ зазначається: «Ми обговорили поточний стан економіки в Україні. Задля досягнення цілей програми співробітництва, зменшення незахищеності економіки та закладення фундаменту для стійкого економічного розвитку було наголошено на важливості проведення рішучої політики та державних реформ в Україні. Ми домовилися продовжувати співробітництво».