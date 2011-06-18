Україна і Китай реалізують спільні проекти на суму близько 900 млн. дол. - Гончарук

Україна і Китай на сьогодні реалізують спільні проекти на суму близько 900 млн. американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу напередодні державного візиту в Україну голови КНР ХУ Цзіньтао повідомив радник Президента - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Андрій ГОНЧАРУК.

Він сказав, що після державного візиту до КНР Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який відбувся у вересні 2010 року, спостерігається активізація всього комплексу відносин між двома країнами. Зокрема, додав він, це стосується економічного діалогу.

Він нагадав, що під час вересневого візиту В.ЯНУКОВИЧА до Китаю було досягнуто домовленостей про укладення двосторонніх контрактів на суму близько 4 млрд. дол.

Зараз, за словами радника Президента, у стадії активної реалізації перебувають проекти на загальну суму близько 900 млн. дол.

Він додав, що інші проекти зараз знаходяться на стадії подальшого відпрацювання.

А.ГОНЧАРУК зазначив, що також на даний момент спостерігається позитивна динаміка торгівлі між Україною та Китаєм. Він зауважив, що якщо минулого року товарооборот між двома країнами становив 6,1 млрд. дол., то до кінця цього року планується збільшити його ще на 1-1,5 млрд. дол.

А:ГОНЧАРУК зазначив, що за результатами нинішнього візиту глави КНР в Україну очікується підтвердження готовності сторін виконувати домовленості щодо реалізації підписаних комерційних угод і контрактів за національними проектами, а також визначення практичних кроків з оптимізації співпраці в інвестиційній, торговельній, науково-технічній та військово-технічній сферах на найближчий рік.