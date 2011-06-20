Янукович запропонував китайському бізнесу нові форми співпраці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає китайські компанії напряму інвестувати в українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час українсько-китайських переговорів у розширеному складі, які проходять у Києві під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА і глави Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на важливості залучення масштабних інвестицій китайського капіталу та технологій в Україну. Він нагадав, що найактуальнішим проектом серед інфраструктурних інвестицій є спорудження швидкісної залізниці між аеропортом «Бориспіль» та Києвом. Президент України додав, що цей проект має бути реалізований у встановлені терміни на найвищому якісному рівні.

Також, зазначив Президент України, триває технічна робота зі спорудження із залученням китайських інвестицій парогазової установки в Щолкіно (АР Крим). В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що її запуск вирішить проблему забезпечення східного Криму електроенергією.

Як нагадав Президент, ці проекти реалізовуються за допомогою кредитів китайських банків під державні гарантії України.

«Хотів би запропонувати китайській стороні запровадити інші, більш ефективні форми взаємодії. Зокрема, здійснення прямих інвестицій, лізинг та концесії», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, він бачить широкі перспективі у створенні на території України спільних виробництв з подальшим реекспортом продукції в треті країни. В.ЯНУКОВИЧ вважає, що для України доцільно було б поєднати зусилля державних та комерційних банків, зацікавлених у співпраці з Китаєм.

«Ми можемо запропонувати банкам Китаю декілька ефективних схем надходження китайського капіталу в Україну, зокрема відкриття філій банківських установ в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.