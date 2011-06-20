Китай залишається головним партнером України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Китай залишається головним партнером України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час українсько-китайських переговорів у розширеному складі, які проходять у Києві під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА і глави Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що високий рівень взаємовідносин між Україною і Китаєм стане фундаментом для проведення конструктивних і якісних переговорів.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував детально обговорити всі основні питання українсько-китайської співпраці. «Китай залишається нашим головним партнером в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що Україна задоволена рівнем взаємовідносин між двома країнами за останній час. Президент нагадав, що товарообіг між Україною і Китаєм цього року збільшився на 80%. При цьому глава держави висловив переконання, що поставлене завдання - товарообіг у розмірі 10 млрд. дол. - буде досягнуто, і наступного року обидві країни будуть в змозі збільшити цей показник.

У свою чергу китайський лідер відзначив, що співпраця двох країн є взаємовигідною. За його словами, Китай і надалі прагнутиме розвивати відносини з Україною в усіх сферах.