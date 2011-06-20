Кіровоградська митниця в січні-травні збільшила надходження до бюджету на 36% - до 190 млн. грн.

Кіровоградська митниця у січні-травні 2011 року перерахувала в бюджет 190 млн. грн.., що на 36% (на 50 млн. грн.) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН в Кіровоградській митниці, про це під час прес-конференції заявив керівник митниці Дмитро ЗАВТУР.

Виконання плану в січні-травні 2011 року склало 112%.

Середньоденна сума надходжень митних платежів з початку року перевищує 1,9 млн. грн. (ріст на 38%, в порівнянні з минулим роком).

Як відзначив Д.ЗАВТУР, митна служба впродовж короткого періоду впровадила комплекс організаційних заходів для спрощення умов ведення бізнесу.

«Сьогодні оформлення імпортних товарів відбувається менш, ніж за 2 години. Наприклад, в 2009 році ця процедура займала більше 5 годин. Оформлення експортних операцій також відбувається в стабільно короткий час - до 50 хвилин. Досконаліша і зручніша форма роботи митниці дозволила повернути в область підприємства, які раніше вважали за краще оформляти митні декларації в інших регіонах України», - підкреслив Д.ЗАВТУР.

Він повідомив, що за 5 місяців 2011 року митним оглядам в Кіровограді піддавалися 12% імпортних і 19% експортних товарів (у 2009 році відповідно 64% і 48%). «Існує чітка тенденція до зменшення митних оглядів. В майбутньому ми прагнутиме понизити цей показник до 10%, відповідно до європейських стандартів», - відмітив Д.ЗАВТУР.

Вже в червні цього року Кіровоградською митницею була оформлена перша електронна декларація на імпорт товарів (ТДВ «Ятрань»), усього в електронний реєстр внесено 11 підприємств області.

У січні-травні 2011 року бюджетоформуючими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області були ЗАТ «Креатив» (19,6%), ТОВ «Агроресурс» (15,8%), ТДВ «Ятрань» (11%), ТОВ «Побужский феронікелевий комбінат» (6,4%), ТОВ «Агросвит» (5,3%) і інші. Серед бюджетоформуючих товарів - устаткування (24,5%), пальмова олія і її фракції (14%), техніка (10,6%), м'ясопродукти (8%), мінеральні добрива (7,5%), засоби захисту рослин (6%) і інші.

У січні-травні 2011 року в області було оформлено 6256 митних декларацій (на 922 більше, ніж за аналогічний період минулого року).

Як повідомив Д.ЗАВТУР, цього року Кіровоградською митницею порушено 1 кримінальну справу за фактом здійснення контрабанди (ч.1 ст.201 УК України) - незаконного переміщення товару (килимові покриття) вартістю 324 тис. грн. з укриттям від митного контролю. Нині справа передана в Управління СБУ в області для проведення досудового слідства.

За звітний період Кіровоградською митницею порушено 66 справ про порушення митних правил на суму понад 3,7 млн. грн. З них по 16 справам вилучені предмети правопорушення на 2 млн. грн., по 31 справі накладені штрафи на суму понад 78 тис. грн.