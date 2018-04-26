Хочеш купити золото – готуйся платити податки...

В останні роки операції із золотом стали особливо популярними. Одні купують цей дорогоцінний метал, щоб знеособити свої заощадження і приховати від цікавих свою забезпеченість. Інші - для відвертої спекуляції, тому що в період кризи, як і після нього, паперовим грошам мало хто довіряє. Ще п`ять років тому придбати золотий злиток можна було за ціною 130 грн. за грам, а тепер - 450 грн. Тим часом, немає гарантії, що така угода не прогорить - вартість «жовтого диявола» дуже нестійка. Хоча, будь-які катаклізми на світовому фінансовому ринку, наприклад, дефолт Греції або «боргова» ситуація в США, піднімають ціну золота на нову висоту. Це як ніщо інше демонструє знецінення долара. Чим більше ФРС друкує грошей, тим швидше зростає вартість «мерзенного металу» - аксіома сучасного ринку.

За що платимо податки...

Процедура купівлі золота дуже проста. Виділена на ці цілі сума вноситься до каси банку, оформляються необхідні документи і фізична особа отримує на руки жаданий злиток, який можна зберігати в будь-якому для вас зручному місці. Під час продажу все повторюється - злиток мчить в банк, там здійснюється його експертиза, якщо в наявності не фальшивка - гроші надходять в кишеню продавця. Але при цьому ви повинні виконати вимоги податкового законодавства.

У Податковому кодексі (ст. 14.1.247) операції з золотом віднесені до торгівлі валютними цінностями. При цьому вказується (ст.170.2.1), що фізична особа зобов`язана самостійно вести облік доходів і витрат за такими операціями, окремо від інших активів. По завершенні календарного року ви подаєте у відділення ДПСУ за місцем проживання декларацію про доходи, з вказуванням «золотих» прибутків або збитків. Виключення тільки в одному випадку - коли фактичний річний дохід від операцій із золотом не перевищує розмір мінімального прожиткового рівня, помноженого на 1,4. У 2011 році мінімалка складає 1250 грн.

Під час покупки золотого злитка фізичною особою податкове зобов`язання не виникає. Це відбувається (ст. 170.2.6) тільки під час продажу, тому що ви отримали дохід, який розраховується у вигляді різниці між вартістю купівлі та продажу. При цьому не має значення часовий інтервал операцій. Якщо злиток було куплено багато років на тому, це не дає вам право не декларувати дохід від його продажу на поточний момент.

«Золотий прибуток» включається до загальної суми доходу фізичної особи за календарний рік і обкладається податком на загальних підставах за ставками 15% і 17%, з урахуванням всіх пільг та преференцій, які ви маєте.

Щоб уникнути «різночитання» в плані трактування факту продажу і методів розрахунку «золотого» доходу необхідно під час подання до ДПСУ своєї декларації надати первинні «золоті» документи (банківські квитанції, платіжки тощо). В іншому випадку, податкова має право порахувати, що злиток отриманий безкоштовно, тоді вся сума, отримана від продажу, оподатковується.

Якщо під час продажу злитку отримано збиток, то його слід вказати у декларації, факт підтвердити документально (ст. 170.2.6). У майбутньому він буде враховуватися під час оподаткування.

Крім того, (ст.170.2.5) якщо фізична особа у звітному календарному році продала золотий злиток зі збитками, а в наступному році купила аналогічний, то під час розрахунку доходу буде братися не ціна покупки, а ціна продажу. Це фактично виключає можливість, коли ви свідомо можете зі збитками продати золотий злиток, аби отримати пільгу для мінімізації обсягу оподатковуваного доходу. Водночас, ця стаття може створити проблеми для тих, хто просто невдало продав золото в минулому році і вирішив компенсувати збитки за рахунок покупки злитка ц.р. На жаль, у ПК чітко не позначено, що означає «такий же інвестиційний актив (золото)». Швидше за все, це передано на розсуд ДПСУ.

Приємний виняток

Золото можна не тільки купувати, але й розміщувати на депозитах. У цьому випадку, дорогоцінний метал дематеріалізується і враховується у вигляді електронного запису на рахунках банку. Причому облік «електронного золота» ведеться в грамах, а купівля-продаж - у ринкових цінах. У даній ситуації ви не тільки маєте можливість отримати дохід у вигляді різниці ціни, але й відповідний прибуток за золотий внесок. Як правило, ставки за золотими депозитами невисокі - від 1 до 4% річних. Але, оскільки це відсотки за банківським депозитом, «золотий» дохід не підлягає оподаткуванню. Фізична особа «оплачує» тільки дохід у результаті зростання цін на золото. Може це і не дуже радикально, але частково знижує суму податку, який доводиться оплачувати під час операцій із дорогоцінним металом.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)