Кабмін затвердив доходи ПФ на рівні 193,5 млрд. грн., витрати – 209 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду (ПФ) на 2011 рік, зокрема, доходна частина фонду становитиме 193,452 млрд. грн., витратна – 209,008 млрд. грн.

Бюджет ПФ затверджено урядовою постановою від 9 червня 2011 року № 643, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, власні доходи ПФ поточного року становитимете 150,214 млрд. грн., зокрема, сума єдиного внеску – 143,565 млрд. грн.; сума коштів підприємств на покриття витрат на виплату і доставку пенсій працівникам, зайнятим на роботах з особливо тяжкими і шкідливими умовами за списком № 1, - 4,339 млрд. грн.; кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними грошима ПФ, - 25,25 млн. грн.; інші надходження – 2,22 млрд. грн. Залишок коштів на початок року становив 2,2 млрд. грн.

Дотація з держбюджету на виплату пенсій, надбавок і підвищень до пенсій становитиме у 2011 році 40,534 млрд. грн.

Фонд загальнообов`язкового соцстрахування на випадок безробіття поточного року перерахує до бюджету ПФ 62,253 млн. грн., Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань – 442,287 млн. грн.

У витратній частині затвердженого бюджету ПФ зазначається, що сума виплат за рахунок власних надходжень становитиме 172,483 млрд. грн., зокрема: на забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із законом про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, буде перераховано 161,358 млрд. грн.; на пенсійне забезпечення військовослужбовців у частині, яка не перевищує розмір трудової пенсії, - 4,852 млрд. грн.; на пенсійне забезпечення громадян, які проживають за кордоном, і іноземних пенсіонерів – 64,935 млн. грн.

Сума витрат на керівництво і управління у сфері пенсійного забезпечення в 2011 році становитиме 2,08 млрд. грн., на створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів ПФ – 76,285 млн. грн., на створення автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов`язкового державного пенсійного страхування – 9,724 млн. грн.

Очікуваний дефіцит фонду за підсумками діяльності у 2011 році, згідно із бюджетом ПФ, становитиме 17,755 млрд. грн. Його буде покрито за рахунок коштів держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Пенсійного фонду за 2010 рік збільшився, порівняно з очікуваним результатом у розмірі 26,6 млрд. грн., до майже 37,5 млрд. грн.

«У 2009 р. було 30 мільярдів гривень (дефіцит бюджету ПФ - УНІАН), в 2010-му … - 37 млрд. 482 млн..», - повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року в уряді чекали, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду у 2010 році становитиме 26,6 млрд. грн., а в 2011 році завдяки реалізації пенсійної реформи – 18 млрд. грн. Окрім того, в уряді обіцяють, що у результаті пенсійної реформи в 2014 році бюджет ПФ може бути бездефіцитним.