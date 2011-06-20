Янукович: за результатами візиту глави КНР підписано контракти на 3,5 млрд. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що за результатами візиту глави Китайської Народної Республіки в Україну підписано двосторонні контракти на суму близько 3,5 млрд. американських доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив у заяві для преси за результатами переговорів української та китайської делегацій.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ключовим підсумком візиту лідера Китаю в Україну є встановлення відносин стратегічного партнерства між двома країнами. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що сторони сьогодні підписали відповідну спільну декларацію. Також, зазначив Президент України, було підписано низку інших двосторонніх угод та комерційних контрактів.

Як повідомив Президент України, фінансовий вимір підписаних за результатами візиту керівника КНР в Україну контрактів становить 3,5 млрд. доларів. В.ЯНУКОВИЧ додав, що започатковано низку проектів в сфері інфраструктурного будівництва, енергетики, високих технологій.

Зі свого боку глава Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао також зазначив, що від сьогодні Україна та Китай вийшли на новий стратегічний рівень взаємовідносин. За його словами, було досягнуто багато важливих домовленостей, результатом яких стане продовження та розширення співробітництва в різних сферах. ХУ Цзіньтао зазначив, що Китай готовий розширити імпорт конкурентноспроможних товарів з України. Разом з тим китайські компанії готові вкладати інвестиції в українську економіку та створювати спільні підприємства.

Також глава КНГ зазначив, що Китай ухвалив рішення з 2012/2013 навчального року збільшити квоту надання стипендій українським студентам для навчання в китайських вищих навчальних закладах з 20 до 100 чоловік.

Крім того, ХУ Цзіньтао сказав, що на знак підтримки України в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Китай запрошує 200 дітей з постраждалих районів пройти курс лікування та реабілітації в Китаї влітку наступного року.