Міжбанк: закриття торгів - 7,9930/7,9965 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9905/7,9945, до 12:00 ціни зросли до 7,9960/7,9990. На час закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9930/7,9965 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2833/0,2836, до 12:00 ціни піднявся до 0,2838/0,2841. На час закриття торгів встановилися на рівні 0,2839/0,2841. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1625 (+0,1069).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4195/1,4295. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,3470/11,3550, до 12:00 ціни пішли вгору 11,3760/11,3845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,3610/11,3685.