Україна і Китай мають намір нарощувати співпрацю щодо конкретних інвестпроектів - Клюєв

Україна і Китай у понеділок, 20 червня, підписали 7 двосторонніх документів, і мають намір нарощувати співпрацю в рамках конкретних інвестиційних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА, про це заявив А.КЛЮЄВ після церемонії підписання двосторонніх документів, що відбулася під час візиту до Києва голови Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

Зокрема, сьогодні в Києві голова Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації України Володимир СЕМИНОЖЕНКО і посол КНР ЧЖАН Сіюнь підписали Меморандум про взаєморозуміння між Держінформнауки України і Міністерством науки і техніки КНР про надання підтримки у створенні українсько-китайського Інституту зварювання імені Патона.

Також заступник голови - керівник апарату Одеської облдержадміністрації Петро ХЛИЩОВ і голова правління корпорації "Цітеле" (Qitele Group Co. Ltd) ЧЖАН Цзіньфей підписали Рамкову угоду про співпрацю між корпорацією "Цітеле" й Одеською обласною державною адміністрацією із заснування китайсько-українського індустріального парку інновацій.

Директор ТОВ "Убінвест" Андрій ПАСІЧНИК і генеральний директор Китайської національної корпорації машинної індустрії і генеральних підрядів (СМСЕС) СУНЬ Бай, а також заступник голови правління промислово-торгового банку КНР пані ВАН Лілі підписали Рамкову угоду між промислово-торговим банком Китаю, корпорацією СМСЕС і українським ООО "Убінвест" про фінансування проекту "Українська виробнича база тваринництва".

Генеральний директор ТОВ "Грінтек Енержі" Сергій КОЛОБОВ і генеральний директор Китайської національної корпорації машинної індустрії і генеральних підрядів (СМСЕС) СУНЬ Бай підписали Угоду між ТОВ "Грінтек Енержі" і Корпорацією СМСЕС про співпрацю у сфері альтернативної енергетики.

Генеральний директор ДП "Кримські генеруючі системи» Ігор ПИЛИПЕНКО і віце-президент корпорації СІНОМАШ СЕ Бяо підписали Угоду про співпрацю між державним підприємством "Кримські генеруючі системи" і Китайською національною корпорацією промислового машинобудування СІНОМАШ про умови реалізації проекту будівництва парогазової електростанції в Україні. Розглядається можливість реалізації цього проекту в місті Щолкине (АР Крим).

Голова правління ВАТ "Лисичанськвугілля" Валерій КОВШАР і президент компанії "Тяньді" У Дечжен підписали Угоду між ТОВ "Лисичанськвугілля" і науково-технологічною компанією "Тяньді" про технічне переоснащення і модернізацію шахти імені Д.Ф. Мельникова (ВАТ "Лисичанськвугілля").

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК і заступник голови правління державної корпорації "Ухуань інжиніринг" (Wuhuan Engineering Co. Ltd) ВАН Цзяї, а також президент ТОВ "Китпред" ДЕН Сяосю підписали Комерційний контракт між Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, китайською державною корпорацією "Ухуань інжиніринг" і підприємством з іноземними інвестиціями "Китпред" з реконструкції заводу калійних добрив у місті Калуш (Івано-франківська обл.).