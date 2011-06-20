Травневий рівень інфляції відповідав очікуванням НБУ

Рівень зростання споживчих цін у травні (0,8%) перебував у межах квартального прогнозу НБУ і трохи перевищував середній показник за останні п`ять років (0,5%), зазначається в аналітичному огляді «Аналіз інфляції за травень 2011 року», розміщеному на сайті Національного банку України.

За інформацією Нацбанку, продовження зростання споживчої інфляції у річному вимірюванні (до 11,0% з 9,4% у квітні, 5,5% з початку року), окрім іншого, пов`язане з низькою базою минулого року (у травні 2010 року - мінус 0,6%).

Також наголошується, що третій місяць поспіль споживча інфляція значною мірою визначалася зростанням цін на продукти харчування і безалкогольні напої (0,8% - зміна у травні, 0.4 п.п. - внесок у зміну ІСЦ). Головними чинниками продуктової інфляції (річна зміна — 10,4%) є: зростання цін на світових продовольчих ринках, вторинні ефекти від подорожчання палива і кормових культур, а також більш пізній початок посівних робіт.

Ціни на сирі продукти у травні зросли на 0,8% (внесок у зміну ІСЦ - 0.2 п. п., 10,9% - річна зміна). Адміністративно регульовані ціни і тарифи у травні підвищилися на 1,3% (внесок у зміну ІСЦ - 0.2 п. п., 22.3% у річному вимірюванні) в основному за рахунок продовольчої складової. Тривало дорожчання пального (2,5% за місяць, 29,2% у річному вимірюванні). У цілому зростання небазового ІСЦ в травні становило 1,0% (0.4 п.п. - внесок до ІСЦ, у річному вимірюванні — 15,6%).

Чинники попиту продовжували помірно впливати на розвиток інфляційних процесів (розрив ВВП у I кварталі становив -0.5%). Базова інфляція у річному вимірюванні становила 7,8% (внесок до ІСЦ - 4.2 п. п.), і з вересня 2010 року її місячні зміни (0,6% у травні) зумовлювалися, головним чином, динамікою цін щодо продовольчої компоненти (0.4 п.п. - внесок в БІСЦ).

Підвищення вузької базової інфляції у річному вимірюванні до 3,0% (0,3% за місяць), за оцінками НБУ, є віддзеркаленням як девальвації НЕОК (номінально ефективний обмінний курс), так і дії вторинних ефектів від зростання цін на пальне, внаслідок чого підвищувалася вартість транспортних витрат.

Зростання індексу цін виробників на 2,6% у травні сталося головним чином внаслідок підвищення цін при виробництві і розподілі електроенергії, газу і води (8,6% - зміна за місяць, 1.6 п.п. - внесок до ІЦВ). Водночас зниження річних темпів зростання ІЦВ в 18,8% зумовлене незначним уповільненням світової економічної активності і ефектом високої бази порівняння (у травні 2010 року ІЦВ виріс на 4,4%).