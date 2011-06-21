Приїзд місії МВФ до України очікується у вересні - Азаров

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до України для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив на брифінгу, коментуючи результати переговорів міністрів фінансів і енергетики України у Вашингтоні 17-18 червня.

«Я думаю, що у вересні місія приїде до України», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що під час роботи місії буде розглянуто всі питання, які вимагають узгодження, зокрема й підвищення тарифів на газ для населення.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що для України на даний момент основним є те, щоб співпраця не призвела до збільшення інфляції.

«Я поставив головну умову, коли направляв до Вашингтона членів нашого уряду, що для нас нині найважливіше завдання – це стабілізація цінової ситуації, це не допустити розгону інфляції. Ось це найголовніше завдання зараз», - сказав М.АЗАРОВ. «Якщо МВФ хоче стабільності в Україні, а програма нашої співпраці, перш за все, полягає в стабільності в Україні, значить, ми повинні зважувати свої кроки відповідно до нашої програми», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за результатами консультацій з МВФ, проведених 17 червня делегацією України, міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявив, що керівництво Міжнародного валютного фонду підтримує продовження активної роботи в рамках програми співпраці з Україною.

Зокрема, Ф.ЯРОШЕНКО повідомив, що керівництво МВФ безперечно позитивно оцінило ухвалення в першому читанні закону про пенсійну реформу.

Нагадаємо, одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати ряд вимог.

Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою і зумовлена тим, що Фонд погодився на менше підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльність Нацбанку, зокрема, з необхідністю відміни вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.