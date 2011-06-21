На сьогоднішніх торгах пара EUR/USD буде торгуватися в рамках 1.42 - експерт

На торгах у вівторок, 21 червня, валютна пара EUR/USD буде торгуватися в рамках 1.42. За GBP/USD можливе зниження до рівня підтримки на 1.6100. Швейцарський франк та ієна, ймовірно, будуть вибрані трейдерами як альтернативні валюти для збереження засобів проти долара, тому по USD/CHF і USD/JPY, можливе, зниження, відповідно, до 0.8400 і 80.00, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, цікавими для оцінки можливих рухів на ринку у вівторок будуть публікації новин по Великобританії, Німеччині, Канаді та США. Зокрема, з Туманного Альбіону очікується інформація за обсягами поточних позикових коштів, а також потреби держави в нових. В цілому прогнозні значення свідчать про деякий дефіцит коштів, що в свою чергу може послабити курс «британця».

Не радують прогнози і за індексом настроїв у діловому середовищі Німеччини від інституту ZEW, який імовірно знизився в порівнянні з попереднім місяцем.

У північноамериканську сесію в США будуть опубліковані цифри щодо зміни обсягу продажів житла на вторинному ринку. Судячи з прогнозів, можливе зниження даного показника, що може призвести до ослаблення курсу долара до основних конкурентів, відзначають в FOREX CLUB в Україні.