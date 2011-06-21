На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9950/7,9985 грн./дол.
12:42, 21 червня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9950/7,9990, на 12:00 звузився спред - 7,9950/7,9985 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2854/0,2857, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2855/0,2857.
У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 27,9850 (-0,1775).
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4350/1,4352, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.
Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4770/11,4855, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4690/11,4750.
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