На українському міжбанку на 12:00 котирування становили 7,9950/7,9985 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9950/7,9990, на 12:00 звузився спред - 7,9950/7,9985 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2854/0,2857, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2855/0,2857.

У Росії курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 27,9850 (-0,1775).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4350/1,4352, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4770/11,4855, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4690/11,4750.