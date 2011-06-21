СБ погіршив прогноз інфляції в Україні до 11,4%

Світовий банк поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2011 року з 4% (грудневий прогноз) до 4,5% і погіршив прогноз інфляції до 11,4% (грудневий прогноз — 10,7%), 10% у 2012 році і 7,4% в 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, новий прогноз макропоказників озвучив на прес-конференції старший економіст Світового банку Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що, попри доволі позитивну динаміку зростання ВВП України в першому кварталі (5,2%), експерти СБ очікують уповільнення темпів зростання ВВП в другій половині поточного року.

За прогнозами СБ, зростання ВВП України в 2012 роки становитиме 5%, у 2013 сповільниться до 4,5%. Номінальний ВВП цього року буде на рівні 1306,3 млрд. грн., в 2012 році – 1506 млрд. грн., в 2013 році — 1698,1 млрд. грн.

Також, згідно з прогнозом, СБ очікує скорочення дефіциту Держбюджету (з урахуванням НАК «Нафтогаз») до 2,5% ВВП в 2012 році і 2% в 2013 році з 3,5% у 2011 році.

Крім того, за прогнозами СБ, за підсумками 2011 року зовнішній борг становитиме 78% ВВП, в 2012 р. — 74,3%, 2013 р. - 71,8%. Державний і гарантований борг в 2011 році — 40,1% ВВП, 2012 р. - 40,3%, 213 р. - 39,1%.

Дефіцит рахунку поточних операцій за підсумками 2011 року очікується на рівні 4% ВВП, в 2012 р. - 5%, 2013 р. - 5,1%.