Міжбанк: закриття торгів - 7,9950/7,9965 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9950/7,9990, на 12:00 звузився спред 7,9950/7,9985. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 7,9950/7,9965 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2854/57, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2855/57. До закриття торгів ціни не змінилися. В Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 27,9720 (-0,1905).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4305/1,4380. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4770/11,4855, на 12:00 ціни пішли вниз 11,4690/11,4750. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися 11,4740/11,4820.