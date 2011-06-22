Люксембург - найбагатша держава ЄС, Болгарія - найбідніша

Люксембург є найбагатшою державою серед 27 членів Європейського союзу по ВВП, повідомляє європейське статистичне агентство Євростат. Під час аналізу даних за 2010 рік агентство оцінювало ВВП в країнах ЄС у стандартах купівельної спроможності / Purchasing Power Standard, PPS / - умовних грошових одиницях, що усувають розбіжності у цінах в різних державах.

Євростат оцінив ВВП Люксембурга в 283 одиниці /за середнього рівня ЄС в 100/. За цією державою йдуть Нідерланди /134 одиниці/, Данія, Ірландія, Австрія /по 125 одиниць/, Швеція /123/, Німеччина /119/, Бельгія /118/, Фінляндія /116/. За даними Євростату, ВВП Великобританії склав 113 одиниць, Франції - 107, Італії - 100.

ВВП Румунії та Болгарії опинилися нижче середнього рівня приблизно на 55% і склали, відповідно, 45 і 43 одиниці. Таким чином, Болгарія, за підрахунками Євростату, виявилася найбіднішою державою ЄС, передає ПРАЙМ-ТАСС.

До складу Євросоюзу входять: Бельгія, Німеччина, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Естонія /використовують євро/, а також Болгарія, Чехія, Данія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Румунія, Швеція та Великобританія.